舊樓懶理消防令 當局擬次季修例打擊

【本報訊】佐敦華豐大廈大火造成嚴重傷亡，更揭發不少舊樓懶理當局的消防安全命令，屋宇署和消防處向全港大廈發出的36萬份「消防安全指示」中，更有六成未被遵辦。保安局昨表示，已檢控2,950張完全未遵辦「消防安全指示」的大廈，同時，政府正加快修例工作，盼於今年第二季向立法會提交修訂《消防安全（建築物）條例》，賦權當局有效打擊罔顧消防安全的行為。

保安局昨在立法會特別財委會會議上指出，消防安全大都涉及公共責任，包括防火設施如防煙門、消防喉是否有妥善保養等，甚至大廈通道上堆放雜物等都可能影響公共安全，由於無法由個人承擔責任，故須法團及團體承擔責任，罰款亦由業主攤分。

傳華豐大廈健美中心擬結業 另外，華豐大廈上周三（10日）發生奪命火警後，位於大廈一樓開業42年的勁力健美中心，因受火警影響，大部分健身器材均嚴重燒毀。有指東主有意結束營業，會員須於下周一（22日）晚上7時前取回存放的私人物品。據了解，東主確認正安排會員取回存放的私人物品，但對是否結業未有定案。