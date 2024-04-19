營運簡屋貴過公屋 議員促開支壓縮

5年料花費44億 每伙月耗千元 為填補短期公營房屋供應缺口的簡約公屋，首批約1.7萬個單位料將於明年第一季入伙。房屋局最新資料顯示，5年內營運約3萬伙簡約公屋淨開支估計43.9億元，本財政年度預留其中1,354萬元作營運撥款，初步估算每伙日常管理和維修保養支出每月約1,000元，較2022/23年度房委會轄下公屋平均每伙每月約581元管理費高近一倍。在昨日立法會財務委員會特別會議上，有議員質疑營運開支過高，希望壓縮有關費用。不過當局則解釋指營運開支中包含各種相關設施，如維修保養、交通配套等。

議員鄭泳舜在會上質疑營運開支太高，畢竟簡約公屋不是舊樓宇，擔心有關開支若由住戶承擔會造成壓力；議員陳學鋒亦指簡約公屋單位每平方呎管理費3.7元太貴，冀當局壓縮支出，認為即使改善不適切居所市民的居住環境，亦無可能不惜工本地投放資源。

議員梁文廣則指，劏房戶多是夫妻二人再加子女，然而簡約公屋的一至二人單位佔約七成，詢問當局有否靈活方案以免資源錯配；工程界議員盧偉國指採用組裝合成的簡約公屋，其組件雖有95%可重用，但主要是用於宿舍、物料儲備或辦公室，實在難以吸納3萬個簡約公屋單元。鑑於公屋亦都採用組裝合成，他詢問當局未來的公屋興建可否大量採用簡約公屋的組件。除了用於興建公屋，他說簡約公屋的二手組件售往其他地方也是一條出路，否則覓地安置3萬簡約公屋拆卸後的組件也是棘手問題。

房屋局指費用包含多種設施 房屋局局長何永賢解釋43.9億元的支出並不只是管理，而是「三合一」或集更多元素於一身的「營運費」，當中包含清潔保安、維修保養，還提供服務或交通配套等相關設施，如樂安排的簡約公屋項目，就安排在小欖設4條巴士線的巴士站，以及開放海濱一條長廊供散步之用。她說希望以同一營運合約，能滿足大家對簡約公屋的要求和意見。

至於簡約公屋單位的種類分布，何表示一至二人單位、二至3人單位、4至5人單位的比例分別是7：2：1。根據營運過渡性房屋的經驗，市區要求較多的大單位，反而新界對細單位需求較高，因此簡約公屋的規劃，會按新界、擴展市區和市區而調整大細單位的比例。此外，當局物色的5間空置校舍因間隔等因素和位於市區，大單位比例會更高，達六至七成。

有關重用簡約公屋組件，何指早前有類似事例，同樣是組裝合成的南昌街過渡性房屋改搬往黃魚灘重用，另外宋王臺項目亦在彩興過渡性房屋項目重組。她說3萬個簡約公屋單位不會同時完成，而個別項目有機會延長。雖然同是組裝合成，然而簡約公屋的鋼結構組件，跟公屋的混凝土組件不同，但應可配合公屋地盤的用途。