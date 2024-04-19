發展大學城 有院校擬遷入北都

【本報訊】政府預留逾60公頃用地，發展北部都會區大學教育城，有19間專上院校參與北都大學教育城的諮詢活動及提交建議書，反映多間院校有意參與。當中，更有院校希望把整個校園遷至北都，也有部分院校計劃在北都成立「衞星校園」以至計劃以自資模式成立國際化的大學校區等。教育局指，將循產業導向及支持香港成為國際教育樞紐等策略，逐步推展相關發展工作。

或設衞星校園共用設施 立法會將於下周二舉行會議，討論北都專上教育發展，教育局向立法會提交文件交代在北都推動專上教育發展的方向及工作。文件指出，教育局於去年6月舉辦簡介會，並於8月邀請有意參與北都建設的院校提交簡略的建議書，共有19間專上院校參與諮詢及提交建議書。

教育局文件指出，綜合各院校的意見，有院校冀把整個校園搬遷至北都；有部分院校計劃在北都成立「衞星校園」，以提供更多學術及研究空間，發展創新的學科，或把與北都及「八大中心」相關的現有學科遷至衞星校園。多間院校希望設立更多院校共用設施，例如動物中心、數據中心、學生宿舍、運動設施及圖書館等。

欲自資成立國際化校區 文件又指部分院校冀加強與海外或區內院校合作。有院校計劃以自資模式成立國際化大學校區，提供更多與海外知名院校合辦課程予本地及非本地學生；有院校計劃與其內地分校推動更多合作交流以發揮協同效應；亦有部分院校計劃推動產教融合、科教融匯的職專教育，與區內產業夥伴加強合作，培育掌握業界所需應用知識和技能的專業人才。