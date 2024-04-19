小紅書現DSE英文聆聽卷 拘23歲本地女監考員

【本報訊】有人涉違規將文憑試DSE試卷上傳社交平台，違反《香港考試及評核局條例》，執法部門證實本周二（16日）接報，經調查後翌日（17日）拘捕一名本地女子。據指，有人在內地社交平台小紅書上聲稱自己是中學教師，同時為英文科監考員，涉嫌在DSE英文聆聽考試後將答題簿上傳社交平台。考評局日前已稱會嚴肅跟進事件，又指文憑試的考務人員均須把在履行職務時所獲悉的一切事宜保密。

自稱中學教師 有指任職助教 社交平台專頁「教育刺針」日前發文指，上周六（13日）在DSE英文聆聽卷三考試結束後，「小紅書」用戶「Ms.Lucy彗星教育」上載了該科目的空白試題答題簿，並在內文表示「ENG Paper3（英文卷三）監考結束，大家進來看看考的怎樣？」執法部門接手調查後，拘捕了一名23歲、姓劉的本地女子，據悉，該女子為應屆文憑試英文卷三科目監考員，其在社交平台上聲稱自己是某中學中文老師，但另有消息指其為中學助教。目前該女子獲准保釋候查，5月中旬須報到。

事件在社交平台上被揭發後，有網友隨即表示已去信考評局作出舉報。考評局表示正嚴肅跟進，並會報案。考評局提醒各試場的考務人員，未經考評局批准，不得以任何形式將試題內容轉載或刊登。若相關行為涉嫌違法，必定交由相關執法機構跟進。考評局又稱，目前發現的個案對文憑試保密沒有影響。

執法部門提醒市民，任何人士一旦違反香港法例第261章《香港考試及評核局條例》的相關條例，最高可被監禁6個月及罰款2.5萬元，呼籲市民不要以身試法。