教科書平均加價3% 部分科目增達8.8%

要買齊中一課本 或需花近3000元 教育局昨公布下學年教科書價格，2024至2025學年的印刷課本及電子課本價格較本學年平均上升3.16%，雖有四分之一課本凍結價格，不少主科教科書都有價格上浮，有中一上學期中國語文教科書由前年每本232元增至240元，亦有初中互動中國語文由前年的225元升至245元，後者加幅達8.8%。教育局稱升幅算「溫和」，有需要家庭可領津貼；有議員就認為加價與學生整體人數減少有關，籲學校盡量允許學生「用二手書」，減家庭經濟壓力。

教育局表示，為配合公民、經濟與社會課程於本年9月於本港中一級全面推行，有關課本已於3月時列入「適用書目表」，供學校制訂教材時參考；而小學科學科和人文科課本就會於2025至2026學年起分批推出。每套公民、經濟與社會課的印刷課本要價約200元，最高達276元。中一學生單單購買全年的中文、英文、數學，加新推出的公民經濟社會科課本，可能要花2,000元以上，不少學生仍要再買其他科目課本，如音樂、視藝等，隨時一年要花近3,000元。教育局又指，參考今年2月「綜合消費物價指數」較上年同月上升2.1%，課本價格的升幅尚算溫和。

籲准用二手書 減家庭壓力 議員朱國強就指出今年課本加幅較去年高，亦高於通脹，以現時經濟環境來說會令家長經濟負擔百上加斤；他又指加價可能是因為學齡人口減少，令高中選修科課本加幅較高，呼籲學校除非新科目或課程重大改動，否則盡量批准學生用二手書，減輕家庭購書支出，但隨着初中公民、經濟與社會課及修訂的中學宗教課程推出，有關科目無可避免要用新書，而下年推出的小學科學科、人文科亦會出現同樣情況。