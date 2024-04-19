鐵路體驗館 黃頭列車珍藏亮相

【本報訊】港鐵公司將於下周六（27日）起，在紅磡站內推出名為「『站見』鐵路展」的全新鐵路體驗館，屆時將展出多款退役列車和部件，包括東鐵綫第一代電氣化列車「黃頭」、中期翻新列車「烏蠅頭」及56號柴油電動機車「杜利華號」，以及過百件鐵路珍藏，當中亦有多件由不同年代鐵路員工借出的珍藏物品。展覽逢周六、日及公眾假期，開放予公眾預約免費入場參觀，暫定展出至今年底。

體驗館位於紅磡站內城際直通車區域內，設3大展區，包含歷史、教育和消閒元素等不同主題。其中「下一站…回憶」為展覽亮點，將展出「黃頭」、「烏蠅頭」及「杜利華號」退役列車。參觀者除了「打卡」留念，更可登上「黃頭」及「烏蠅頭」。此外，展覽亦設有不少互動元素，包括收聽港鐵公司在全球各地營運的車站廣播、模擬不同年代的職員換上虛擬制服拍照等。

港鐵退休員工李兆祥為是次展覽捐出港鐵首張糧單。他於1980年入職，初時任職辦公室助理，其後轉到物業部工作，2020年退休，在港鐵工作近半個世紀。雖然首張糧單意義重大，但他指捐給公司比自己收藏更有價值，可讓參觀者了解社會收入的變遷。

參加預展的鐵路迷紀先生稱，對退役多年的「黃頭」列車重現眼前深感驚喜，自1999年退役後只現身過幾次，現時所見列車修補得頗為完整。他又指，展覽設於城際直通車的月台，自去年與內地通關後，至今仍未有恢復營運消息；若展覽反應熱烈，希望展期可以延長，甚至永久舉辦。

另一鐵路迷何先生指，政府早前有計劃興建交通博物館，冀政府可更主動研究，如何將鐵路及巴士公司保留的退役車輛公開展出。

周末假期開放 明起可預約 展覽將由下周六起，逢周六、日及公眾假期，開放予公眾參觀，市民可由明日早上10時起，於網上預約30天內的場次，每場參觀時間為75分鐘，每場參觀人數約100人，每名訪客可隨機獲贈復刻版車票卡一張。