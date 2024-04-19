直飛一帶一路城市航班 港發展慢九拍

【本報訊】航空業亟待疫後復甦，但本港旗艦航空公司卻被批評在「一帶一路」沿線城市的直航航班發展上「慢吞吞」，近日才宣布第4季開設往利雅得的航線，落後於廣州及深圳。當局回覆指，香港國際機場每日客運量及航班升降量，已分別恢復至疫情前的約80％及90％，政府現正向外國航空公司下工夫，相信可以更早擴寬本港直航航點的覆蓋率。

往利雅得 落後廣州深圳 在立法會特別財委會會議上，有議員指出，直航長途機班次數量對香港維持國際城市地位有很大作用，但本港旗艦航空公司在開設「一帶一路」沿線城市直航航班上，卻表現「慢吞吞」，近日才宣布第4季開設往利雅得的航線，但廣州早已有直航航班，深圳在6月亦會開設直航。

運輸及物流局局長林世雄表示，除了依靠本地航空公司外，政府亦努力與機場管理局聯手，鼓勵外國航空公司開拓來港的直航航線，相信可以更早擴寬本港直航航點的覆蓋率。他又指，香港機場每日客運量最高超過16萬人次，恢復至疫情前約80％，每日航班升降量最高超過1,000架次，亦恢復至疫情前約90％，去年貨運量433萬公噸，按年升3％。

另外，當局本月中剛完成審批航空業輸入勞工計劃第二輪申請，共向27家合資格公司，批出2,982個配額。第一輪申請至今，已有超過1,300名輸入勞工到香港機場工作，機管局將於下月起，啟動本地機場前線員工的交通補貼。