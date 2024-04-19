三隧分流作用細 小西灣建海隧可行性低

【本報訊】三隧分時段收費實施已4個月，有議員質疑繁忙時間整體車流量僅微跌3%，關注當局會否在將軍澳及小西灣興建第4條過海隧道。當局回應指，若在小西灣興建過海隧道，或需拆遷部分樓宇，形容可行性極低；又強調三隧分流效果仍需時間觀察，預計最快明年中再檢視現行方案。

當局料明年中檢視收費 三隧分時段收費方案去年12月17日實施，立法會財委會昨召開特別會議，多個議員關注三隧分流成效。運輸及物流局局長林世雄表示，繁忙時間整體車流量減少3%，而在繁忙時段的前後半小時，整體車流量增加4%，反映部分駕駛者調節出門時間，被問到何時檢討小巴及商用車的隧道費用，林世雄認為，駕駛者需要時間適應新方案，而車流量亦有季節性改變，仍需要一段時間觀察，預計最快明年中會再檢視現行的收費方案。

有議員質疑，繁忙時間整體車流量僅微跌3%，關注當局會否再次考慮在小西灣及將軍澳137區興建第4條過海隧道。林世雄回應時透露，政府曾做確切研究，如果興建有關過海隧道，或需遷拆小西灣的現有樓宇，形容可行性極低。至於連接元朗及荃灣的大欖隧道，將在明年5月交回政府管理，林世雄指正積極探討日後的收費水平，如何與屯門公路做到分流，但強調背景未必跟三隧一樣。

實施分時段收費後，政府就三隧的收入每日料減少約60萬元，一年涉2.1億元，有議員問及拆除收費亭後涉及節省的員工開支，以及會否探討增加廣告收入彌補等。林世雄稱涉及員工開支不多，會研究如何增加其他收入。