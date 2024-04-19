T4主幹路 傳微削3億造價 下月財會再闖關

T4主幹路位置圖

減單車徑換隔音物料 議員疑慮未消 T4主幹路項目原定上月22日提交立法會財務委員會審議，但礙於部分議員指71.6億元造價高，又認為擬建的沙田繞道可取代，表明不支持有關項目，政府在財委會審議前夕主動撤回撥款申請。當局近日頻頻游說議員支持，有消息指當局有意在5月初再向立法會「闖關」，工程費減磅約3億元，主要是改動隔音屏障物料及減少部分單車徑。當局昨再解畫，指政府已分析過相類似項目，與T4主幹路造價相差無幾，詳細數據稍後再向財委會解釋。然而，有議員直指工程造價昂貴，亦質疑能否紓緩擠塞。

運輸及物流局指T4項目若取得財委會批准撥款，預計6年內建成，又指T4主幹路、獅子山隧道改善工程、擴闊大老山公路T6橋及沙田繞道，在處理新界東不同路段和流向的交通問題是彼此互補，並預期完成大埔公路沙田段的擴闊工程、T4主幹路、獅子山隧道改善工程及T6橋擴闊工程後，新界東的主要幹道網絡，將大致能滿足短期至中期及直至2041年的運輸及物流需要，大部分現有及預期出現的交通瓶頸，將得以紓緩。

紓緩擠塞 數據欠奉 但議員林素蔚昨在立法會財務委員會特別會議上指T4項目造價近72億元非常昂貴，問及當局有無進一步評估造價。對於紓緩交通擠塞方面，議員黎棟國問及當局有無實際數據，完成大埔公路沙田段的擴闊工程及T4主幹路等工程後，如何紓緩相關路段的擠塞情況。

運輸及物流局局長林世雄回應指預計完成項目後，大埔公路相關路段可以「頂得順」，處理到擠塞情況。他續稱，明白公眾關注有關項目造價，會繼續向議員解說，吸納大家意見。他續稱，政府已經分析過相類似項目，與T4主幹路造價相差無幾，詳細數據會在稍後的立法會財委會再解釋。他強調政府一直回應訴求，並加入利民措施，強調項目能針對大埔公路及紓緩沙田區交通。

倘削10億 始投贊成 雖然部分議員對T4項目有保留，但議員李世榮認為T4主幹路刻不容緩，指注意到社會焦點落在工程造價，由2006年的11億元大增5.5倍至71.6億元，他承認增幅驚人，在目前財政出現赤字環境下，政府更應「用得其所」。針對有關情況，他認為當局可嘗試調整設計，務求使造價下調，同時完善監督政策並持續跟進，確保T4公路不會超支。鑑於造價起爭議，議員張欣宇日前去信工務小組委員會主席，要求政府交代有關T4項目建造期間及通車後營運期內，建造、維修、保養成本，以及產生的經濟效益及回報率。

另外，議員洪雯則表明，T4造價高昂得太誇張，而造價飆升並非只限公路造價，而是有優化走線、新增行人及單車設施等，變相是納稅人付出，受益的僅是當區居民，除非造價可削10億元，否則難以投下贊成票。