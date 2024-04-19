乘客拋落地 炮彈飛車解體3死

剷壆撼龍門架 司機陳屍座駕 昨日凌晨，3名青年男女駕乘一輛辣跑，沿屯門公路往荃灣方向行駛，至近小欖一彎位懷疑失控，猛撞石壆及指示牌後，再如炮彈飛車般凌空拋起，翻滾數圈撼撞龍門架飛墮路邊。辣跑「解體」斷為兩截，車輛零件四散，男司機當場慘死，另兩男女乘客被拋出車外重創昏迷，送院後不治。據悉，兩男女乘客外遊後於前晚返港，不排除他們搭乘友人座駕送手信途中遭逢橫禍，這宗恐怖車禍的確實原因有待進一步調查。

慘死男司機姓鄧（25歲），與家人同住元朗洪水橋，據悉他18歲已考車牌，平日喜歡駕車，過往俱是「揸車搵食」，數月前始轉往地盤工作，與另外兩名死者是朋友關係。身亡男乘客陳嘉濤（26歲），與父親同住屯門山景邨；姓伍（23歲）女死者叫「阿螢」，與胞弟和父親居於天水圍天晴邨。據陳父表示，他與妻子離婚約10年，兒子一直跟隨他生活。愛兒自小喜愛足球，曾獲最佳守門員獎座，惜他讀書成績欠佳，至中四便告輟學，生前從事維修洗衣機工作。

男乘客遺癌父 「可以點呀」 陳父續稱，他退休前做洗碗工作，早前不幸罹患大腸癌，現靠綜援過活。他形容與兒子關係良好，雖然彼此較少傾談，但愛兒極為孝順，經常噓寒問暖。他表示，早前兒子與朋友前往泰國旅遊至前晚返港，還買了杯麵等手信予他，其後他出門送手信予朋友，詎料兩父子自此便陰陽永隔，他不禁反問：「走咗嗰仔，可以點呀，畀錢我都冇用。」

陳父又指，不認識車禍中同告身亡的男司機及女乘客，亦不清楚兒子有否拍拖。昨日兒子朋友通知其兒子出事，原本他擬到醫院了解，惟因他抱恙而沒有前往，打算今日路祭。據了解，「阿螢」中學畢業後，曾報讀高級文憑課程，並已投身社會工作。她於本月13日前往泰國旅遊，至前晚返抵香港。

辣跑拋起轉圈 冒火花白煙 昨日凌晨3時許，鄧男、陳嘉濤及「阿螢」三人駕乘一輛辣跑，沿屯門公路往荃灣方向行駛，當駛至近小欖落斜一右彎，辣跑懷疑失控，撞向路邊石壆及一個指示牌後，繼而猛力撼撞路邊龍門架支柱。有「車Cam」片段顯示，辣跑在駛至距離龍門架數十米時失控，整輛車拋起及轉了3個圈，期間地下冒出車輛擦地的火花及白煙。因撞擊力巨大，辣跑撞至「解體」斷開兩截，飛墮路邊石壆與山坡之間約5呎闊的空地，車輛零件甩脫四散。其中車頭一截車身擱在近龍門架位置，車尾一截則飛至前方，右轆擱在石壆，有途經駕駛人士見狀，慌忙協助報案。

兩乘客泰返港 送手信遇禍 救援接報趕至，發現鄧男頭部重創，把他救出車外後，證實他當場死亡，遂用白布遮蓋其遺體。陳嘉濤及「阿螢」被拋出車外，俱昏迷且身體多處受傷，兩人被急送屯門醫院搶救，陳嘉濤於凌晨4時04分被證實死亡，「阿螢」至上午9時19分被證實死亡。

執法人員圍封現場，在距離龍門架約12米外的石壆有被撞花痕迹，龍門架上染有血漬，另有數包即食麵遺留路中。據悉，陳嘉濤與「阿螢」前晚剛從泰國返港，不排除他們搭乘友人座駕送手信途中遭逢橫禍。人員將循涉事車輛車速、機件及路況等多方向調查意外經過及原因。

男乘客陳嘉濤 龍門架染有血漬。 「車Cam」片段顯示辣跑失事後打轉。 愛兒遭逢橫禍，患病陳父悲痛萬分。（吳鎮興攝） 肇事辣跑恍如廢鐵。