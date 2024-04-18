庫房乾塘狂燒錢 與民為敵養毒瘤

本港庫房乾塘，財赤突破千億，高官動輒喊窮，紓困措施大縮水。饒是如此，港府依然大慷納稅人之慨，繼續對禍港殃民的假難民提供各式援助，真正展現「香港幾好都有，點捨得走」。最新數字顯示，入境處處理免遣返聲請個案逾2萬宗，計及法律、人道、福利、醫療等開支，2024-25年度用於假難民的預算，總計逾11億元，猶如無底黑洞。

好吃好住 前赴後繼 無可否認，入境處處理假難民問題已是竭盡所能，截至今年2月底，共遣送2,204名聲請人離港，較2022年大幅上升63%。可惜獨木難支，假難民前赴後繼，以致滯港假難民仍然近萬。立法會昨日舉行特別財會，披露了不少數字。自港府於2014年3月實施統一審核機制後，入境處處理免遣返聲請的個案達25,607宗，以越南的個案最多，其次是印尼及印度。這些國家都不是戰亂地區，甚至是東盟及金磚新興國家，卻依然借難民之名湧港，猖獗程度跟回歸前的越南船民足可相提並論。

可以看見，2024-25年度預算審核聲請和處理有關上訴及呈請，達到3.64億元；用於遣送聲請不獲確立者，又要5,900萬元；公費法律支援花費1.44億元；人道援助則耗5.83億元，總計高達11.5億元。年年花費十餘億元，10年下來便是過百億元，香港好吃好住好招待，假難民不賴死才怪。

目前香港陷入財赤窘境，早前公布的《財政預算案》大砍惠民紓困開支，政府更打算發債度日。當局要求市民「共度時艱」的同時，卻不是以身作則，慳得就慳，反而繼續大手筆燒錢供養假難民。「再苦不能苦毒瘤，要窮只能窮市民」，叫人如何心服口服？

港府高舉人權大旗，擺出大愛無疆姿態，代價卻要納稅人承受。除了財政包袱愈來愈沉重，假難民衍生出來的罪案無日無之，最令香港元氣大傷。雖然去年4月立法會通過修例，讓入境處加快免遣返聲請安排，但上有政策，下有對策，港府實在過於仁慈，每月都有假難民搶灘偷渡，隨之而來的罪案包括打黑工、強姦、打劫、劈友、販毒，堪稱沒有做不到，只有想不到。最不堪的是，假難民與本地黑幫一拍即合，成為黑幫好使好用的廉價打手，兩者勾結形成治安大毒瘤。較早前又有假難民與不法集團狼狽為奸，將食物援助轉售套現，以怨報德，養虎遺患，令人慘不忍睹。

特別財會又披露，港府透過電子代幣發放食物予免遣返聲請者，過去一年，共有12名聲請人因涉嫌違規而被停止發放電子代幣，當局並不是予以嚴懲，反而改以實物形式發放食物援助。一年逾5億元的所謂人道援助開支，究竟有多少是冤枉來、瘟疫去，不言自明。

財赤高企 繼續豪使 東方傳媒機構多年前已經建言，也是全港第一個提出港府必須退出聯合國《禁止酷刑公約》永絕後患的傳媒機構，可惜忠言逆耳，當局屢勸不聽，甚至連設立禁閉式難民營也不予考慮。其實，只要假難民來港後無法四處走，自然失去來港最大誘因，用八人大轎抬也不來。可惜當局聽不入耳，連即捕即解也不肯，寧願發出「行街紙」讓他們四出招搖，並不斷增加處理免遣返聲請的開支，可謂本末倒置。

必須指出，儘管財赤高企，一闊三大，但港府繼續做其大花筒，假難民僅是其中一環而已。例如2024-25年度預算中，「環境及食物」政策範疇的總經常開支高達123.5億元，較去年大增約5.5億元。當中滲水辦去年接獲個案只有45,000多宗，花費卻達到3億多元之巨，即6,000多元查一宗個案，又貴又廢。甚至乎，連過氣特首一樣抱着「不花白不花」的心態揮霍民脂民膏，前特首辦開支不斷飆升，去年花費約2,100萬元，當中接近一半、即917萬元由前特首林鄭月娥的辦公室所花費，按年增幅達32%。前特首辦預料今年的總開支再增5.1%，達到2,207萬元，令人側目。

香港經濟並不明朗，反而有可能陷入結構性財赤。高官常言開源節流、縮減開支，事實證明恰恰相反，各項無謂開支不斷增加。其他開支還可推說用於香港、服務市民，但假難民的開支絕對不是如此，而是拖累香港、靠害市民。港府再不關上假仁假義的大門，香港不僅淪為難民港、罪惡城，財政負擔更隨時令香港陸沉！