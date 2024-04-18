龍七公：馬拉松難敵急功近利的算計

中國足球的假球問題，已讓足協前主席陳戌源、國足前主教練李鐵、國際級裁判兼足協技術部前部長譚海等大批圈內人士鋃鐺入獄。如今，馬拉松的「假跑」風暴又燃燒起來。日前的北京半程馬拉松中，三名非洲運動員在明顯領先的情況下，故意放慢速度，「保送」內地選手何杰奪冠。而何杰是賽事贊助商的品牌代言人。其中一名非洲運動員賽後承認，自己只是「兔子（配速員的俗稱）」。

去年10月大連馬拉松則發生截然相反事件。衝刺階段，賽事工作車輛突闖進跑道，阻擋中國選手尹順金，令其與幾位非洲選手拉開差距。邀請肯尼亞、烏干達等東非運動員參加，已是中國各地馬拉松的標配，產生各種中介公司，有些會與這些黑人運動員約定獎金分成，想方設法確保他們奪冠。

伴隨種種黑箱操作醜聞，內地氾濫的馬拉松賽事，愈來愈陷入娛樂化、泡沫化。2018年蘇州馬拉松，領先的中國選手何引麗被突然衝上來的兩名志願者強行遞國旗，痛失冠軍。打着愛國主義旗號的道德綁架，凌駕於體育競技。上海馬拉松的騎自行車參賽，青島馬拉松缺乏飲水補給，廈門馬拉松的替跑，深圳馬拉松的數百人穿越綠化帶抄近道等，則是很多馬拉松普遍存在的問題。甘肅白銀馬拉松則因天氣突變、準備不足，釀成20多人凍死的慘劇。

用「野蠻生長」來形容這些賽事一點也不為過。從2014至2019年，內地馬拉松賽事從51場增至1,800多場，暴漲近36倍。疫情後迅速反彈，去年較大規模的馬拉松就超過800場。粗放、低質、無序的發展，導致馬拉松嚴重的「產能過剩」。賽事組織混亂、內定操弄成績，便司空見慣。

將運動當作政治秀 各地之所以樂此不疲，原因有三。一來，馬拉松舉辦門檻低，動用公權力和警力，封鎖其一段馬路，就可以舉辦。二來，打造政績工程，既發展體育事業，又僱用幾位非洲選手標榜城市國際化。三來，有着巨大的商業操弄空間。雨後春筍般成立的大批馬拉松賽事承辦公司，很多是「零社保紀錄」的空殼公司，缺乏相應資質，沒有正式員工，全靠層層轉包。當中利益輸送、權力尋租、權錢交易空間巨大。

更重要的問題是，馬拉松本是一項平民運動，重在參與，如果能真正帶動當地大眾體育運動，當然是好事。然而正如其他體育賽事、晚會等一樣，地方政府將其作為一項「政治秀」，附加承載了太多額外的內容，「體育搭台、經濟唱戲、文旅先行」等等，各類花架子的形式主義隨之而來，因為封路、安檢、擾民等問題，令老百姓聞馬拉松而搖頭。

馬拉松是長跑，講究的是耐力。但相當多馬拉松賽事充斥着急功近利、投機取巧的心態與算計，或製造網紅噱頭，或借此勾兌利益，虛火過旺，也就難以避免栽觔斗。解決之道也不難，那就是還體育一片淨土，回歸簡單、純粹、快樂的本源。