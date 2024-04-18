笑看天下：走火入魔 恐難克制

中東地區局勢波譎雲詭，確係事實。以哈戰事以來，以色列總理內塔尼亞胡不受美國規勸，喺加薩地帶狂轟濫炸，造成人道災難。以軍上月圍困加薩北部嘅希法醫院，直至今個月頭撤出，加薩衞生工作人員和居民15日仍在醫院建築內挖出15具屍體。以哈新一輪談判仍然陷僵局，意味未來仍有更多巴人受害。

內塔尼亞胡殺得性起，加薩人道危機備受批評後，佢又成功轉移視線，就係挑事端攻擊伊朗駐敍利亞大使館，招來伊朗發射逾300件武器，包括自殺式無人機、彈道導彈和巡航導彈。一般認為，伊朗的報復並非動真格，皆因事前已張揚會通過不同渠道作攻擊，意思就係以免各方出現誤判，讓美以等國成功攔截99%嘅導彈和無人機。如此一來，伊朗總算以「最低成本」向國民交代大使館被襲事件。

之不過，內塔尼亞胡卻已經成功拉美國落水！美國總統唔頭痕都難，拜登雖然表明一旦以色列報復伊朗，美國絕不會參與其中。美國極力想樹立中立形象，避免再陷入昔日打阿富汗嘅泥沼！最弊內塔尼亞胡全不受美國控制，美國起初大力支持以軍攻打加薩，以致釀成滅絕巴人嘅人道主義危機，依家內塔尼亞胡又擴大中東戰火！此刻，以軍戰時內閣連續3日開會，商討如何回應伊朗空襲，據悉空軍已準備就緒。美媒報道，美方預期以方將實施有限度反擊；國際社會更關注以色列會否打擊伊朗核設施報復。

目前美歐甚至中國都希望各方克制，唔希望局勢進一步升級。之不過，內塔尼亞胡已「走火入魔」，已然不知克制為何物，一旦又對伊朗狂轟濫炸，攻擊伊朗核設施，伊朗嘅報復行動，一旦再出手，恐怕不會再是「無人機表演」咁簡單！