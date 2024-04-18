撥亂反正：厄墨危機 美國尷尬

今年4月3日，墨西哥總統奧夫拉多爾在談及去年的厄瓜多爾大選時，暗示現任厄瓜多爾總統諾沃亞，是因為另一總統候選人遭行刺，才能以些微票數爆冷當選。雖然奧夫拉多爾講的都是事實，但仍然惹怒諾沃亞，決定下令特種部隊在4月5日凌晨，闖入墨西哥駐厄瓜多爾大使館，強行帶走已在使館內躲藏了3個多月、涉及多宗貪腐醜聞的前副總統格拉斯。

眾所周知，使館用地等同該國領土，諾沃亞的做法等同向墨西哥開戰，加上自諾沃亞上台後，兩國早已因其他問題而交惡，墨西哥隨即宣布與厄瓜多爾中斷外交關係。與墨友好的尼加拉瓜其後亦跟隨與厄斷交，其他多個拉丁美洲國家也對諾沃亞的做法作出強烈譴責，分別以驅逐厄方或撤走己方的部分外交人員作抗議。

至於美洲的老大哥美國就可真尷尬了，事關在短短4天之前，即4月1日愚人節，美國的鐵血盟友以色列，才剛剛轟炸了伊朗駐敍利亞的大使館附屬設施，殺死了多名伊朗革命衞隊及外交人員，情節遠比厄瓜多爾強闖墨使館拘捕疑犯嚴重，但美方至今沒有公開譴責過以方。反而當伊朗以導彈及無人機隔空反擊報復時，美國則聯同其盟友齊聲譴責伊朗。

美國的另一尷尬之處，是諾沃亞據報是在美方的支持下上台，甚至有說厄瓜多爾在過去一段時間發生的監獄暴亂、黑幫衝突和連串政治暗殺事件，都或多或少是由美方煽動，目的是推翻此前立場親中的左翼政府。在國內和國外的輿論壓力下，美國在事隔約一日後總算發表了一則簡短聲明，譴責任何違反《維也納外交關係公約》的行為（但沒有說明哪一方），並呼籲厄墨兩國按照國際原則來解決分歧，即是「講咗等於冇講」。