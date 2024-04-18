冰鑑春秋：他們就是這樣被教育的

英國前首相約翰遜，日前造訪美國喬治敦大學，與師生展開對話。一名學生說：「美國被稱為世界上最古老、最偉大的民主國家」，讓約翰遜禁不住搔頭表示：「雖然我是美國的忠實粉絲，但我不認為你們是最古老的民主國家……你們目前肯定有最年長的總統候選人。」引起哄堂大笑。

1980年代曾經對美國大學生做過一項測試，請他們指出美國在地圖上的位置，結果只有20%的學生過關，許多學生都把巴西誤認為美國。所以這名學生不知道一般認為民主國家最早出現在公元前5世紀的希臘，不知道1215年英國的大憲章確立議會制度限縮了君權，不知道美國1920年女性、1965年有色人種才能投票都不奇怪。而且民主的定義言人人殊，怎樣算是民主國家就算在今天都有不同定義，更別提誰最古老了。

但誰最偉大呢？以中國人的習慣，通常會稱讚對方或雙方都是偉大國家，不會在他國人面前單獨稱自己是偉大國家；美國人雖然比較不那麼謙遜，但這種說話方式顯然有點失禮。可為甚麼這位大學生會這樣說？因美國數十年來早已動用各種媒體與教育，對國民進行認知作戰，時時刻刻提醒他們，美國就是世上最強與最偉大的國家，沒有之一！這雖強化了國民的自信心，卻也無形中貶低了其他國家，讓美國人覺得自己本該就是領導者，全世界都應該接受美國的指導，才能讓世界完美運作。

從這位大學生的發言，就可以理解到美國為何可以如此理直氣壯地指摘他國，要求別人遵守美國單方面制訂的規則，並且完全不認為自己應該受到同等的規範，因為他們就是這樣被教育的！但世界的局勢早已不同，美國若再不改變對國民的洗腦，恐將成為未來世界動亂的根源！