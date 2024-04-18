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油麻地街頭掃黃 拘2北姑
一名女子被帶走。
【本報訊】油麻地區執法人員於昨日在區內展開掃黃行動，以打擊街頭賣淫活動。期間，人員在砵蘭街及碧街一帶，以涉嫌「唆使他人作出不道德行為」及「違反逗留條件」，拘捕兩名（25及40歲）內地女子，二人已被帶走調查。行動中，人員在上址兩個單位，檢獲一批證物，包括避孕套、濕紙巾及紙巾等。
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