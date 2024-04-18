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港鐵長沙灣站 壞車半句鐘

長沙灣站有列車故障。 長沙灣站有列車故障。
長沙灣站有列車故障。
【本報訊】昨日上午10時許，港鐵指荃灣綫由於有列車在長沙灣站發生故障，荃灣綫來往中環站及荃灣站的行車時間預計需額外15至20分鐘。港鐵職員其後安排有關列車移離行車線，至上午10時30分，荃灣綫列車服務逐步回復正常。
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