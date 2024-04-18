搗走私電子遠洋船 拘1女檢貨值億元

料運內地燃燒 提取回收材料 香港海關早前透過風險評估，於本月初在一個由遠洋船運往馬來西亞、報稱載有鋁合金的貨櫃內，檢獲大批懷疑走私電子零件、電子產品及電子廢料，市值共約一億元，翌日拘捕一名報稱付貨人代表的中年女子。初步調查相信，該批貨物將運至內地作回收，透過燃燒及使用化學品提取內裏的有用材料，惟過程中產生的有害物質會污染環境。海關指行動已堵截有害電子廢物非法出口至其他地方，履行了《巴塞爾公約》的國際義務。

報稱載鋁合金 未列艙單 海關透過情報分析及風險評估，於本月4日在葵涌貨櫃碼頭，揀選一個原定由遠洋船出口到馬來西亞、報稱為鋁合金的貨櫃進行檢查。人員打開貨櫃後，發現一堆電子廢料堆放在紙箱上，經詳細檢查後，查獲大量未列艙單貨物，包括全新集成電路、電腦伺服器、路由器、手提電腦等舊電子產品和電子廢料，估計市值約一億元。由於電子產品及電子零件均屬走私返內地的常見貨物，不排除該批貨物最終會被轉運到內地。

海關經跟進調查後，翌日拘捕一名報稱為貨運公司付貨人代表的53歲女子，她其後獲准保釋候查。海關相信該批舊電子產品及廢料會被回收，以提取內裏的有用材料，惟在提取過程中會涉及燃燒或使用化學物料，因而產生大量有害物質，對環境造成嚴重污染。國際對於有害廢物轉移受到《巴塞爾公約》條例監管，國家是該公約締約國，所以該公約也適用於香港。根據公約，該批有害電子廢物需得到馬來西亞當局同意進口，環保署才會發出出口許可證。海關指出，今次已堵截有害電子廢物非法出口到其他地方，履行了國際義務。

走私有害廢物 可囚半年 海關強調，將會繼續以情報主導為原則，全方位打擊走私活動。根據《廢物處置條例》，除非事先領有有效許可證，任何人士進口或出口有害廢物即屬違法，初犯者最高可被判罰款20萬元及監禁6個月，再犯者更可被判處罰款50萬元及監禁兩年。走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。