年中允千戶以下私宅申廚餘回收桶

【本報訊】垃圾徵費殺到埋身之下，多個議員在立法會特別財務委員會審議「環境及生態」預算範疇上，批評回收設施仍然不足，廚餘回收率甚低。港府表示，70%公共屋邨已設置智能廚餘回收桶，8月將覆蓋全港屋邨，私人屋苑的廚餘桶計劃亦正接受申請，至今收到逾150個屋苑申請，已批出40項，形容已經很快；將在今年中容許500戶以上、1,000戶以下的屋苑申請。當局重申，私人屋苑設廚餘回收設施需要「用者主導」，要需由屋苑主動申請。

常爆滿故障 促用科技解決 議員謝偉銓在會上批評廚餘回收率僅5%，情況差強人意；陳凱欣則質疑當局集中在屋邨設廚餘回收是「分階層」，忽略住私樓的近67%港人，她另提到私人屋苑智能廚餘回收桶計劃至今收到逾150個申請，約40個申請獲批，相較全港4.2萬幢私人樓宇申請數量少，相信屋苑的管理和運作費用屬考慮因素，可能將成本轉嫁予住戶。葛珮帆則引述報道指廚餘回收桶常爆滿或故障，促當局善用科技解決。

環境保護署署長徐浩光回應指，已陸續在全港屋邨加裝廚餘回收桶，料在8月完成，屆時至少33%人口受惠，但私人屋苑需由其業主組織等提出申請，現時已有多個基金提供資助。徐又指，149條公共屋邨所安裝共527部廚餘機之中，一般逾99%均運作正常，只有幾部未能使用，截至本月中接獲共54宗投訴，檢查後發現主要涉及桶蓋、機門損壞問題，一般能夠於48小時內恢復正常服務，相信情況由於廚餘機受屋邨居民歡迎以致使用頻繁令機械磨損。署方已要求承辦商全面檢查，並會加設預報系統，方便更快維修。

署方提到，一旦廚餘機故障，屋邨會在旁邊放置紫色的傳統廚餘桶，亦正安排加設預報系統，當廚餘機未能正常運作時，便自動向環保署、物管及承辦商發送訊息，以盡快跟進維修。