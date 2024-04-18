垃圾徵費試點調查 前線嘆工作量倍增

【記者曾卓琳報道】政府挑選區議員，為垃圾徵費先行先試計劃14個試點收集地區意見，問卷針對不同持份者分為5個不同版本，包括院舍前線員工、住戶、三無大廈、食肆等，在垃圾徵費實施後，會否考慮不再從事清潔行業，以及是否需要更多時間熟悉執行細節。問卷本周一（15日）開始進行，有負責調查的區議員表示前線工作人員支持回收概念，認為垃圾徵費是「用A袋換B袋」；但有區議員表示先行先試計劃開始後，前線員工的工作量增加一倍，直言辛苦。

問卷包括針對院舍前線員工、住宅物業前線員工、住宅物業住戶、三無大廈前線員工、食肆前線員工5個版本，主要希望詢問先行先試計劃實施後，有否令他們工作量上升；棄置垃圾量有否改變；在垃圾徵費實施後，會否考慮不再從事清潔行業；是否需要更多時間熟悉垃圾徵費細節。其中針對住戶的問卷，有問到棄置垃圾的數量有沒有改變；有沒有使用指定標籤；改變分類回收量和生活習慣；是否需要更多時間去改變生活習慣和熟悉執行細節。

當局在進行簡介會時，曾表示期望區議員至少在該試點收集到10%參加者的意見。負責收集連翠邨試點居民意見的東區區議員植潔玲表示，目前連翠邨合共有280戶家庭參與先行計劃，現時收集到約100份回應，她指大部分街坊表示需要時間準備和適應，亦有市民指出指定膠袋收費較貴，基層市民、無業市民難以負擔和壓力。她指有人士表示「超級反對」實施，但沒有人表示「超級贊成」，大多屬於「中間」，也理解香港要做好環保工作。

另有指只是「用A袋換B袋」 至於前線清潔人員方面，植引述清潔人員指即便在試行期間，工作量和時間也倍增，直言「很辛苦」，希望正式實施後可加人工。被問到會否在垃圾徵費實施後考慮不再從事清潔行業，有工人也表示如工資未有增加，便考慮轉行。針對人手方面，植表示由於連翠邨是單幢式公屋，得知物管公司打算在實施後增加多一名清潔工，但並非全港屋苑都願意增加人手，擔憂實施後前線清潔工能否負荷。

另一方面，據了解有試點的前線工作人員認為垃圾徵費「不算困難」，因院舍大多為標準的餐具、物品，方便回收，而且以前也會用其他膠袋，因此只是「用A袋換B袋」，不算是額外的工作量，也認同回收的概念。

屯門區區議員葉文斌負責收集當區其中一個試點的意見，他指現在應政府要求收集意見，亦有詢問垃圾徵費會否增加他們工作量，他也表示雖然問卷調查不包括物管公司和院舍本身，但目前聽到有負責人意見指工作量並沒有增加到需要請人的地步。