涉廁內偷拍女同事 實習男師斷正

【本報訊】馬鞍山一間小學本周一（15日）發生偷拍事件，一名實習男教師涉嫌在女洗手間偷拍女教師時斷正，女受害人隨後報案，男教師翌日被捕。據了解，涉案男教師21歲，就讀香港教育大學，32歲女受害人為女教師，在校內女洗手間疑發現有人以手機拍攝她，疑犯被發現後隨即逃去，翌日於同區被捕。

執法部門表示，接獲一名女子報案，指在馬鞍山鞍駿街一洗手間內懷疑被人以手機偷拍，經調查後前日在區內拘捕一名21歲姓張本地男子，涉嫌非法拍攝或觀察私密部位，他現正被扣查。

通報教局 或被釘牌 教育局回覆查詢時指，校方知悉有關事件後，已即時通報教育局，並啟動學校危機處理小組。據了解，學校會為有需要的師生提供適切的輔導和支援，將會繼續與學校保持緊密聯繫，並提供所需協助。

教育局續指十分重視教師的專業操守，如涉及涉嫌違法的個案，當局會在司法程序完結後詳細審閱所有相關資料，嚴肅檢視教師的註冊，就嚴重的個案經考慮各項因素後，會根據《教育條例》取消或拒絕其教師註冊，有關教師一經被取消或拒絕註冊，將不得在學校任教。教大回覆指校方已得悉事件，如有需要將全力配合警方的調查工作。