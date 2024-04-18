易服潛女校廁遭撞見 城巴主任偷拍囚半年

城巴高級營運主任於去年10月穿上女生校服，涉嫌潛入德望學校廁所偷拍女學生。執法人員最終將他拘捕，並發現其租住單位內有十多套女生校服。涉案營運主任早前承認3項窺淫罪，昨在九龍城裁判法院被判入獄6個月。裁判官批評被告有目的進入學校內偷拍，特意籲被告要好好控制自己。

裁判官：重犯機會高 涉案31歲男被告張晉康，報稱城巴高級營運主任。裁判官判刑時指，易服本屬自身選擇，但易服去犯罪及滿足性慾，是不可容忍。本案發生於學校內，事主均未成年，這些都是案中的加刑因素，認為被告重犯機會高。計及認罪扣減，以監禁3個月至4個月為3罪的刑罰，考慮整體量刑原則，總刑期調整至6個月。

被告被控於2023年10月16日，在黃大仙德望學校3樓女廁，安裝或操作設備，暗中為了性目的而觀察或拍攝女童Ｘ與Ｙ；以及於同年10月17日，在同地安裝或操作相關設備，暗中為了性目的而觀察或拍攝女童Ｚ。

同意案情指，去年10月16日早上，Ｘ及Ｙ在德望學校3樓女廁分別進入不同廁格如廁，兩人均見到毗鄰廁格有一黑色物件伸出。案情續指，Ｘ及Ｙ其後見到一名穿着疑為德望校服，並紮起頭髮的人士離開毗鄰廁格，對方戴假眼睫毛及口罩。兩人質問該人是否偷拍她們，對方搖頭並逃走，最終逃離校園。

翌日Ｚ亦到涉案女廁如廁，並發現水箱上有一紙箱且留有一個洞，打開紙箱發現內有一膠紙貼着一部手機，Ｚ遂通知校方。執法人員最終拘捕被告，並在被告單位內，發現16套不同女校的校服、大量女裝內衣褲及化妝品等。案件編號：KCCC 2870/2023