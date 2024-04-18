調查：75％建造業工人無工開

【本報訊】本港建造業工人開工時數不穩，有調查顯示約七成半受訪者表示，最近沒有開工或開工不足。逾95%受訪者更指今年的就業情況比去年差，近三成受訪者開工不足，一周只能工作一至3天，而大部分工人指現時薪酬未能貼近「工會價」。

93%人指薪酬未貼近「工會價」 香港建造業總工會的「本地工人就業情況關注組」，於本月12至15日成功訪問1,494名工人，有約七成半的受訪者表示，最近沒有開工或開工不足。當中，28%受訪者表示，一星期只開工一至3天。超過95%的受訪者表示，今年的就業情況比去年差。亦有93%的受訪者表示，現時的薪酬未能貼近工會去年11月所發表的「工會價」（日薪2,730元）。

根據建造業議會所提供的統計數字，現時本港註冊鋼筋屈紮工人有9,000多人，其中參與工作的逾7,000人。惟建造業出勤資料顯示，過去一個月有在地盤出勤的有約5,900人，按建造業議會電話訪問結果，其餘已註冊鋼筋屈紮工大部分屬已退休或轉行的人士。5,900名過去一個月有在地盤出勤的5,900名鋼筋屈紮工當中，其中4,500人（約77%）已充分就業，即每星期出勤平均不少於30小時，與過去鋼筋屈紮工就業情況大致相同。

就改善工人就業建議，香港建造業總工會要求政府在公務工程項目上，要以本地工人為主，檢視現時推出工程的進度，避免出現爭工人的情況。另外，工會亦促請政府做好輸入外勞的把關工作，有效及有限度地輸入外勞，加強職業培訓，提升工人的工作技能和競爭力。