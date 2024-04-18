破欠基金發放逾1.7億元 創5年新高

【本報訊】本港經濟惡化，破產欠款保障基金（破欠基金）發放額創5年新高！當局回覆立法會特別財委會的質詢顯示，去年破欠發放額已超過1.5億元，較2022年發放額上升兩倍有餘。破欠基金在2023至2024年度（截至2024年2月）的開支亦創下5年來最高，達1.71億元。

勞工處在回覆質詢中指出，2023至2024年度（至今年2月），破欠基金的開支有約1.71億元，創近年新高紀錄。分析近年破欠基金的發放情況，2019年當局發放的破欠特惠款項金額只有8,310萬元，疫情後至2021年便躍升至1.13億元。不過，2022年破欠基金發放額一度縮減近半，發放金額年內只有7,470萬元。不過，隨着經濟復甦不似預期，去年破欠發放額又倍增至1.54億元，反映僱主破產引發工人遭欠薪的情況大增，而去年破欠發放的金額更創下5年新高。

文件又顯示，5年來勞工處收到所有處理申請所需的資料及文件後計算發放款項時間，大部分成功申請的款項都能在4個星期內發放。

另外，勞工處亦披露去年就違反《工廠及工業經營（密閉空間）規例》發出6張定罪傳票，傳票平均罰款為22,917元，去年的檢控個案則有23宗。該處在2022年及2021年均沒有發出涉及密閉空間的定罪傳票。