無備存人手分配紀錄 人工島被質疑胎死腹中

【本報訊】面對龐大的財政赤字，政府早前指將延遲造價達5,800億元的交椅洲人工島計劃，或會押後2至3年。立法會昨舉行財務委員會特別會議，有議員建議再押後動工日期，又有議員質疑交椅洲人工島是否已「胎死腹中」。

政府強調本屆啟動工程

議員何敬康直指政府計劃未來5年，每年發債950億至1,350億元，認為借貸率不低，各個大型項目成本亦不菲，建議再押後交椅洲人工島的動工日期。另一議員李梓敬更指政府早前回覆議員就特別財委會查詢時稱，由於交椅洲人工島研究人手為內部調配，因此沒有備存人手分配數據。他指北部都會區和交椅洲人工島為本港未來發展重點之一，為何沒有相關紀錄，質疑「如果咁樣都冇紀錄嘅話，代唔代表我哋依家已經唔諗住再做呢一個項目」，交椅洲人工島是否已「胎死腹中」。