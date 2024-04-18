康文署遏炒風 禁18人訂場90日

【本報訊】康樂及文化事務署嚴厲打擊炒場行為，去年4月1日至今年2月29日期間，康文署就違規行為，即租用人在租用時段不在場使用設施記錄了數百人，當中十數人因多次違規被禁止預定康文署收費康體設施。不過，康文署斥資數億元開發智能康體服務預定系統（SmartPLAY），本擬進一步打擊炒賣場地行為，但議員亦對SmartPLAY系統表示關注，康文署指會採用新一代系統防火牆等防止被惡意登入。

康文署回應議員提問指，在去年4月至今年2月期間，共有821名租用人或用場人士被發現沒有在場使用設施，當中有18人被康文署禁止預定收費設施90日。據康文署規定，租用人必須於租用時段在場地使用，如發現租用人沒在場，會視為一次違規，60天內兩次違規者會被禁止預定康文署收費設施90天。

新防火牆攔截惡意登入 康文署去年花費超過5億港元開發智能預定系統SmartPLAY進一步打擊炒賣場地的行為。但市民表示，即便新系統確實方便但仍未能禁絕炒賣現象。議員陳健波表示，會關注當局是否會檢討對SmartPLAY的機制。康文署表示為打擊電腦程式登入，會採用新一代系統防火牆及抗機械人程式方案，發現不尋常情況會即時攔截和分析。