起底調查3年284宗拘44人

【本報訊】「起底」行為猖獗。個人資料私隱專員公署在過去3個年度展開相關刑事調查共284宗，開支為2,990萬元。而在2023/2024年度展開的相關刑事調查為136宗，較上年度增逾60%。雖然展開調查數字上升，但2023/2024年度總開支仍與上一年度相若。另外，私隱署在2023/2024年度向主流的社交平台發出1,006個停止披露通知，較2022/2023年度減少約70%。

17個案定罪 政府回覆議員就特別財務委員會提問，指2023/2024年度共就「起底」展開136宗刑事調查，當中拘捕25人，檢控20人，法庭就此定罪14人。展開刑事調查數字連續第3年上升，2023/2024年度相比2022/2023年度，展開刑事調查數字更高出逾60%，有83宗。同時在該年度私隱專員公署亦就「起底」拘捕19人，檢控7人，法庭就此定罪3人。當局回覆又表示，在2023/2024年度針對「起底」的刑事調查的開支為1,250萬元，較上一個年度的1,180萬元輕微上升，人手配置方面則相若，同為13人。

雖然展開刑事調查數字連續第3年上升，但當局卻預計在2024/2025年度展開及完成個案的數字均較2023年實際數字為低，解釋指主要是考慮到公署在加大宣傳及執法力度後，預計2024年度的相關「起底」情況會有所減少所致。

至於發出停止披露通知的數字，在2022/2023年度當局共發出1,006個通知，但到2023/2024年度就出現大幅下跌，跌至296個通知，減少約70%。在2023/2024年度涉及的平台由2022/23年度的28個下降至18個。當局補充指公署發出停止披露通知的主要為一些主流社交平台，而截至2024年2月，已發出的停止披露通知的整體遵從率為約96%。