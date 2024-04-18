291人涉危害國安 定罪未過半

【本報訊】政府提供的資料顯示，截至上月8日，共有291人涉嫌從事危害國家安全的行為和活動被捕，年齡介乎15至90歲，有超過170人及5間公司被檢控，當中112人已被定罪、判刑或正等候判刑。

當局書面回應議員就財政預算案的提問，指自《港區國安法》實施後，社會整體已回復穩定，但部分鼓吹本土恐怖主義的活動有轉趨地下化及隱蔽化的趨勢，少數暴力分子利用互聯網，散播極端思想及煽動激進行為，目前香港的恐襲威脅級別仍維持「中度」，即是有受襲的可能性，但沒有具體情報顯示香港可能成為襲擊的目標。當局又指有關反恐工作的開支預算涉及政府內部行動細節，不宜公開。

就5類網罪 今年交立法草案 近年網絡罪行猖獗，當局指正草擬針對5類電腦網絡罪行的新法例立法建議及實務守則，訂定關鍵基礎設施營運者的網絡安全責任，目標在今年內向立法會提交草案。

當局又表示政府會參考過往累積的經驗及有關的工作模式，應對將來在實施維護國家安全法律在內的各方面抹黑，進行有效率的澄清和反駁。