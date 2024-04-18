新田環評錯漏百出 團體或覆核

【本報訊】新田科技城項目的環境影響評估報告備受爭議，10個環保團體昨日向政府聯署，促請否決有關環保申請。他們發現環評最少35處違反法定要求，27項技術評估及數據錯漏，花費近8億元做出最不負責任的報告。團體又質疑當局有意繞過公眾監察，指政府帶頭「闖關」，日後發展商均會倣效。環團又稱若通過不排除會採取司法覆核，重演粉嶺高球場事件。環保署晚上回應，所有環評報告均嚴格按照《技術備忘錄》的規定，交由環保署及各有關主管部門審視，土拓署亦聘請了專業環境顧問進行評估及完成了為期12個月的生態調查，該署會嚴格按照《環評條例》的規定來審核相關報告等。

環保團體表示，新田科技城是30年內最大規模的濕地破壞發展項目，影響近247公頃濕地，報告至少有35處違反法定要求。環團斥，以往政府在改動發展範圍時，都會重新申請環評研究概要，即研究範圍，今次新田科技城卻在環評期間突然增加填平90公頃魚塘，當局卻拒絕依法定要求重新提出概要，僅要求項目依原來範圍作調查，嚴重低估對濕地及魚塘生態的破壞。

質疑土拓處瞞關鍵資訊 環團又指出，項目對生態影響嚴重，又未有對現有生態作出合理的評估和補償計劃，極為草率。發展項目影響后海灣重要生態，其中包括大灣區最瀕危的哺乳類動物歐亞水獺、全球不足700隻的青頭潛鴨、香港著名的黑臉琵鷺等。

世界自然基金會保育經理許仲康表示，項目僅對4種生活習性相近的飛鳥作調查，嚴重忽視對其他動物及生態的影響，例如歐亞水獺，有研究指全港只剩7隻，而后海灣地區更是牠們在香港的最後棲息地，但環評報告中沒有對其影響作出評估。他們亦指出環評報告中多處誤認物種，如此錯漏百出，理應重啟環評，惟當局視若無睹。

環團更認為，負責項目的土拓處在公眾諮詢結束後，以「唧牙膏」的方式交代零碎資料，懷疑刻意隱瞞關鍵資訊，企圖避開環團及公眾諮詢階段，以加快推行項目。長春社公共事務主任周譪銓表示，環團早於去年6月已經要求當局重啟環評，但政府未有理會，稱當局「非不能，而是不為」。綠色和平資深項目主任陳可淳亦認為，當局花費8億元公帑，做出如此質素的報告，把關的土拓處、漁護署等難辭其咎。他們促請環諮會在最後階段向環保署提出否決的建議，並要求當局否決項目；更表示若項目成功通過，不排除提出司法覆核，或重演粉嶺高球場事件。