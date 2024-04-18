拒交資料案 鄒幸彤申終院上訴被拒

鄒幸彤

【本報訊】已解散的支聯會前副主席鄒幸彤及4名前常委，被指於2021年9月，拒絕向國安處提供組織活動的相關資料，被控沒有遵從通知規定提供資料罪。包括鄒幸彤等3人否認控罪，經審訊後，被裁定沒有遵從通知規定提供資料罪成，均被判監4個半月。3人不服定罪及刑期，向高院提出上訴亦被駁回。3人其後向高院申請往終院上訴的許可證明書，高院法官黎婉姫昨經開庭後，拒絕發出許可證明書，並指案件沒有可供爭辯的理據，上訴亦無成功機會。

3名上訴人包括支聯會前副主席鄒幸彤（38歲，大律師）、前常委鄧岳君（55歲，無業）和徐漢光（74歲，退休人士）。控罪指他們在2021年9月8日，作為支聯會在本港的幹事或管理或協助管理該組織的人士，並已獲根據《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法第43條實施細則》送達通知，而沒有遵從根據該通知的規定。同案另外兩名被告梁錦威及陳多偉早前已認罪，被判囚3個月。

官指無可供爭辯理據 上訴一方指案件有重大法律爭議及有可爭拗的地方。其中爭議的法律觀點包括沒有遵從通知規定提供資料罪的控罪元素，是否包括必須證明被告事實上是屬外國或台灣代理人；被控此控罪的被告能否挑戰執法部門的通知書之合法性；通知書要求提交的文件是否超出條文所指的資料之要求。

法官指上訴方提出的理據，部分已有終院的案例處理過，其餘的只是重新提出原審及上訴時的觀點，故拒絕發出向終院上訴的證明書。另外鄧及徐兩人亦提出保釋申請，指如終院處理其上訴時可能他們已服刑完畢。但法官認為未能信立兩人不會繼續作危害國安活動，故拒絕他們的申請。案件編號：HCMA 99/2023