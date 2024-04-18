黎見黃絲區選大勝 研辦初選冀再下一城

陳梓華：Mark Simon轉帳突加碼 25萬變50萬 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、法律助理陳梓華續以從犯證人身份出庭作供。庭上透露，黎智英助手Mark Simon主動「加碼」支持監察2019年區選，之後眼見區選「黃絲」大勝，為延續氣勢，黎智英及Mark Simon開始研究辦理初選，以期在立法會選舉中再下一城，鞏固泛民議席。

陳梓華表示，2019年11月27日黎智英跟他見面，談及應以泛民思想為中心，爭取民主，他會支持本土派力量，但不同意其他人另起爐灶組織新政黨，否則社運會變質。另外，陳梓華指，2019年11月，李宇軒說想辦活動，讓外國政治人物等監察區議會選舉，但李尚欠25萬元資金，問陳可否幫手。陳梓華將這件事告訴Mark Simon，Mark稱對活動好有興趣，最終Mark轉帳50萬元給李。對於為何轉帳金額增加一倍，陳說不清楚。

陳梓華憶述，2019年12月左右，他跟Mark Simon在沙田一酒店見面，Mark讚監選活動做得好，謂「呢啲就係佢哋想要嘅嘢」。以陳理解，「佢哋」是指黎智英及Mark Simon。Mark Simon另說，很多民主派人士會聯絡他及其老闆，尋求金錢協助；雖然他的老闆好有錢，但不代表要贊助所有人。Mark提議多進行國際游說工作，讓國際政府採取措施，逼港府回應訴求。Mark指，反修例運動支持者勝選是大勢所趨，他及他老闆開始研究辦初選，希望延續氣勢，在立法會選舉中大勝。陳憶述，2020年1月，黎智英向陳梓華指，已就初選公投程式向相關歐洲公司報價。

黎贈陳海外公司作報酬 陳梓華同意，黎智英之後把一家原本由黎任董事的海外公司「LACOCK」贈予陳作報酬，其後陳梓華在壹傳媒總部簽署轉移文件，把公司轉移到陳名下。Mark Simon提過，「LACOCK」可利用作為國際文宣活動。陳續供稱，2019年12月左右，李宇軒去美國進行國際游說，說已將制裁名單交給別人，但陳不知對方身份。以陳理解，Mark Simon有為李宇軒美國之行提供協助。

陳梓華憶述，2019年12月他去英國跟「攬炒巴」劉祖廸及英國人權組織「香港監察」始創人羅傑斯見面，劉祖廸說，對黎智英認為以「和理非」為主要抗爭手段的想法有保留。隨後，陳跟黎智英見面，談及英國之行，期間黎智英說並非不支持勇武，而是他需擺姿態迎合西方，以獲取國際支持，強調國際支持較勇武派支持重要。黎智英又認為，應該以「老泛民」思想做主流，不認同年輕人搶話語權。陳梓華說，黎智英想主導整條國際線。另外，黎智英覺得，年輕人應專注選舉，以集結民氣，而辦初選可以集中「黃絲」票源，鞏固泛民議席。至2020年1月，陳到台灣觀察總統大選，期間曾到台灣陽明山別墅跟黎智英會面，另亦見了施明德、何俊仁及李永達等人。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

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