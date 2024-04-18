醫健：老有所醫：牙托性口炎

各位長者口中有沒有缺牙呢？若果缺失的牙齒影響外觀或減低咀嚼功能，便有需要鑲配假牙。要填補缺失的牙齒有不同的方法，包括活動式的全口或局部假牙托，也有固定的假牙例如牙橋或植牙。根據最近的全港口腔健康調查，六成三的65-74歲非居於院舍長者均有假牙，當中接近一半（46%）也是使用活動式牙托。

戴假牙睡覺或致感染 可是有時候我們會發現口腔黏膜變得紅紅的，這有可能是患上牙托性口炎。牙托性口炎通常由白色念珠菌引起，常見的病徵包括紅腫的斑塊，甚或有突塊或脫屑，有時還伴隨着痛楚。牙托性口腔炎，主要出現在被假牙覆蓋的位置如上顎黏膜，牙肉黏膜，但念珠菌也可以影響舌頭或嘴角，導致炎症。

正常的口腔環境都有小量的真菌，但其數量不足以引起感染。可是在抵抗力降低或真菌增多的情況下，口腔環境便會出現失衡，引致感染，尤其是當晚上佩戴假牙睡覺、口腔衞生欠佳或佩戴的假牙托不合適。此炎症也較常見於口乾症患者、吸煙者及免疫力不全者。

沒有牙齒也不代表不用刷「牙」！要避免口腔炎，記得每晚我們都必須清潔假牙托。假牙邊緣、假牙鈎及底托都是食物碎屑的藏身地，謹記要用牙刷徹底刷乾淨假牙的每一個位置！清潔完畢便可把牙托浸於清水，千萬不要佩戴假牙睡覺，要讓口腔黏膜得以休息。

大部分牙托性口炎的個案都沒有明顯的痛楚或不適，自己或許較難察覺，定期進行口腔檢查，可讓患者及早診斷及治療。如有疑問，切記尋求牙科醫生的協助。

牙科醫生 劉采欣

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