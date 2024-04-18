3年流失逾千醫生 公院梯隊層層缺人

35至39歲佔最多 獲專業資格即走 本港醫護人手持續短缺，醫管局向立法會特別財委會提交文件顯示，2023/24年度內，全職醫生流失率是6.1%，護士及專職醫療人員流失率分別是9.5%及7.5%。不過，相關流失情況已較22/23年度有改善。而過去3個年度，共有1,032名全職醫生非退休離職，全職護士非退休離職人數就有6,049人。

九龍中聯網重災 據衞生當局回覆議員有關財政預算案提問，在2023/24年度，全職醫生流失率達6.1%，護士流失率更達9.5%。去年度公院流失281名全職醫生、1,821名護士，當中224名醫生及1,471名護士屬「非退休」流失，佔比分別達79.7%及80.7%；7個聯網中，九龍中聯網流失數字最多，有61名醫生及439名護士離職。文件顯示，最近3個年度公院共流失1,224名醫生、7,325名護士，當中分別84.3%及84.4%屬「非退休」流失。

醫衞局官員稱，非退休離職醫護人員大部分是流向私營市場，但近幾年情況已有改善，惟流失的醫護人員最多在35至39歲，情況令人擔心。因過去流失人手大部分是年資較高、職位達顧問或副顧問級醫生的人士，部分醫生在剛取得專業資格後就離職，局方希望鼓勵年輕醫生留在公營醫院工作。

至於2023/24年度以有限度或特別註冊形式受聘於醫管局的非本地培訓醫生就有118人，醫管局行政總裁高拔陞指，截至今年3月底已有138名非本地培訓醫生在醫管局工作，預料到年底人數會增至200人，當中包括來自海外及內地。

海外內地吸新血 高指，過去一年醫管局向不同地方招募人手，尤其是特別註冊形式的醫生，特別註冊認可醫學課程名單包括內地院校，局方有與中山大學、上海的復旦大學及交通大學聯繫，鼓勵相關醫科生畢業後回港投身公立醫院。

至於專職醫療人員方面，去年度流失513人，其中412人屬「非退休」流失，當中新界東聯網最嚴重，佔83人；同期流失120名物理治療師，佔流失總數23.4%，當中90%屬於「非退休」流失。