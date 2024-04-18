搶購$30戲票 線上線下排長龍

【本報訊】「全港戲院日」將於下周日（21日）舉行，當日全港63間戲院所有票價劃一30元，昨午正式開售，多區戲院出現人龍，亦有市民反映網上購票出現困難，不少戲院的流動應用程式「死機」。主辦活動的香港戲院商會表示，活動獲市民熱烈支持，無論戲院票房及網上售票網頁均有觀眾排隊購票，整體操作大致暢順。

戲院應用程式「死機」 「全港戲院日」的電影票昨午12時起，陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑在社交平台分享購票過程，指活動一開賣，大部分戲院的應用程式都「hang機」（死機）或大排長龍。

據方保僑上載的程式截圖可見，Cinema City程式停留在載入畫面；英皇戲院顯示前面有9,638名用戶排隊；百老匯院線顯示前面有9,001名用戶排隊，預計等候時間246分鐘；MCL院線則未能顯示現正發售的電影門票及戲院資料。最終，他成功在昨午12時07分，在嘉禾院線應用程式購得兩張電影票。

商會指整體大致暢順 香港戲院商會理事長袁彥文表示，活動獲市民熱烈支持，各戲院吸取去年經驗，無論線上線下售票都做足充分準備，昨早觀察到現場較多為購買4張戲票的家庭，整體操作大致暢順。

「全港戲院日」是「香港流行文化節2024」活動之一，部分戲院會播放響應香港流行文化節「也文也武」主題的電影，亦會安排金像獎得獎電影再度上映，預計屆時上映的電影將超過70套。