東九文化中心室內設施首曝光

【本報訊】東九文化中心有室內設施首度曝光。位於地下的室內空間「展隅」將於下周一（22日）舉行名為《環遊角落》的沉浸式互動體驗，由藝術團體透過藝術科技，以聲光來展現今昔東九龍的社區生活點滴。有議員出席昨日的優先場，不禁勾起舊日在牛頭角的童年回憶。

重現牛頭角大牌檔小販

作為區內新地標的東九文化中心稍後全面啟用，可紓緩當區文娛設施不足的情況。《環遊角落》則是首個在東九文化中心舉辦的社區參與活動，有份出席昨日的優先場的議員顏汶羽，在場目睹昔日的公共屋邨、大牌檔、街上小販叫賣等情景重現眼前，想起童年時每日都在牛頭角下邨的樓宇中間穿梭，即使人多擠迫，但經常會被周遭的兩餸飯、蠔餅、滷水、白粥及油炸鬼等食物所吸引，又記得有一間玩具店，途經之時「點都望兩眼」，有時還會買一兩件玩具回家。