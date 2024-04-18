體育帶動經濟增值 年逾300億

【本報訊】不少議員要求政府推動體育盛事，以帶動經濟發展。政府指2019至2021年體育及相關活動對本地經濟的增加價值，每年達到310億至390億元，佔本地生產總值1.2%至1.4%；相關的就業人數佔總體約2%。

鼓勵開發體育旅遊產品 文化體育及旅遊局回覆議員就財政預算案的提問，除提供有關數字外，又指上年度共有18項大型國際體育賽事獲「M」品牌計劃支持，創歷年新高，合共撥款約1.98億元，吸引超過50萬人參與，重申政府會繼續與體育界合作，引進更多大型國際體育活動，並鼓勵主辦機構與旅行社合作，開發不同體育旅遊產品。

巴黎奧運會將於今年7月26日至8月11日舉行，殘奧會則在8月28日至9月8日舉行，香港運動員正積極備戰巴黎奧運會，本港運動員已取得15個參賽資格，殘奧取得12個參賽資格，相信未來兩個月會再增加。港府早前亦表明已成功購入巴黎奧運和殘奧的香港電視播映權。

當局指政府會全力支持港隊備戰巴黎奧運會和殘奧會，本年度已向體院撥款9.41億元，當中包括精英運動員備戰和參與大型綜合體育賽事的開支。為協助港隊爭取佳績，體院亦已向「A級」精英體育項目和殘疾人「A級」體育項目增撥資源，聘請額外的精英教練與陪練員、在訓練上應用更多先進設備與創新科技，以及設立專屬的運動科學隊伍等。