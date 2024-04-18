五一長假磨拳展望 迎80萬內地客訪港

內地五一長假將至，香港旅遊業議會估計，約有80萬內地旅客屆時會來港，較去年同期上升約30%；又預料有800團旅行團訪港，涉約2.6萬至2.8萬人。此外，首場海上煙火表演將於五一勞動節當晚舉行，文化體育及旅遊局向立法會表示，煙火的效果高度由1米至100米不等，重申煙火表演的成本通常遠低於煙花表演，惟暫時未有相關表演的預計開支。

旅議會總幹事楊淑芬預料，今年五一長假約有80萬內地旅客來港，由於內地在五一期間只有5天假期，較多人選擇短途旅遊，香港會是其中一個首選目的地。她估計，假期頭兩日是入境高峰期，旅行團每日約有220團，之後每日平均160團；而青島及西安開放個人遊來港後，料今個長假，兩個城市的來港旅客會上升50%。

楊淑芬又指，文體旅局日前已就五一長假舉行跨部門會議，當局及多個旅遊相關機構已跟進所有預備工作，務求令訪港旅客有良好的體驗。同時，在五一長假期間，旅遊業監管局亦會派人到景點巡查，監察有否違規活動。

煙火表演未有預計開支 此外，政府早前提出每月花約100萬元舉辦煙火表演，曾引發「煙花」和「煙火」之別的爭議，亦有聲音質疑表演無助經濟。文體旅局回覆議員的立法會特別財委會提問時解釋，根據煙火和煙花的構造，兩者分別由《娛樂特別效果條例》及《危險品條例》監管。其中由「發射藥」及「效果藥」兩個主要部分構成的為煙火，效果高度大約由1米至100米不等；而由「發射藥」、「效果藥」及「爆裂藥」3個主要部分構成的為煙花，高度一般都會超過100米，主要在戶外燃放。

當局強調，一般而言，煙火表演的成本遠較煙花表演低。旅發局正積極籌備煙火及無人機匯演的內容，暫時未有相關表演的預計開支，並歡迎與有興趣提供活動贊助的團體或機構，探討合作的可行性。當局又指，因煙花內含炸藥，在進口、製造、儲存或運送期間，亦極有可能引起火警或爆炸，鑑於各種公眾安全的考慮，政府須要對市民燃放煙花作出管制，暫時無意准許市民或旅客在指定地點燃放煙花。

至於會否就煙火或無人機等表演訂立關鍵績效指標，當局稱，旅發局的工作成效並不能完全以量化方式來評估。然而，旅發局會因應上述項目的性質，訂立不同的指標，例如網站瀏覽量、社交媒體觸及人數、宣傳影片播放量等，以衡量成效。

旅發局早前公布，首場海上煙火表演會於五一勞動節當晚在尖東舉行，而首場無人機表演會則在下月11日在維港進行。