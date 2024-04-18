大麻花藏行李 泰國抵港2男就逮

【本報訊】海關因應最近緝獲的大麻毒品呈上升趨勢，機場科人員根據風險管理原則，本周一（15日）揀選兩名從泰國飛抵本港的男子進行清關。人員以X光機檢測二人攜帶的寄艙行李，發現影像有可疑，遂對相關行李進行深入檢測。最後在該兩件行李內，檢獲約17公斤、以真空包裝的懷疑大麻花，市值約380萬元，遂以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕該兩名本地男子。

共檢值380萬 免費旅遊利誘 首名被捕男子65歲，報稱建築工人，在其攜帶的寄艙行李內檢獲約8公斤懷疑大麻花；第二名被捕男子23歲，報稱自僱人士，在其寄艙行李內檢獲9公斤懷疑大麻花。海關經進一步調查後，兩名疑犯已被控以一項「販運危險藥物」罪，案件於昨日在西九龍裁判法院提堂。

初步調查得悉，暫無證據顯示該兩宗案件有任何關係，兩名疑犯亦未有收取現金報酬，相信他們透過朋友介紹，遭不法分子以4日免費泰國旅遊利誘他們攜帶毒品。計及今次的兩宗案件，海關在過去一個月，共偵破7宗旅客販運大麻花案件及拘捕7人，並檢獲約60公斤懷疑大麻花。