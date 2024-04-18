養假難民毫無得益 本年度再燒逾11億

衣食住行有津貼 庫房如被打劫 7000宗聲請待了結 本港假難民禍港擾民，問題久久未解決，至今仍有7,000宗個案未處理。政府於2014年3月實施統一審核機制，根據最新數字，截至今年2月底，入境事務處處理免遣返聲請的個案達25,607宗，以越南的個案最多，達6,149宗，其次是印尼及印度。至新政策實施至2024年2月，入境處共遣送2,204名聲請人離港，2023年的遣送數字較2022年大幅上升63%。根據當局書面回覆多名議員就財政預算案提問，2024-25預算審核聲請和處理有關/上訴/呈請共3.64億元、遣送聲請不獲確立者共5,900萬元、公費法律支援共1.44億元、人道援助共5.83億元，總計高達11.5億元。

過去6年 納稅人已埋單逾63億 就政府為免遣返聲請人提供人道援助，包括臨時住屋、食物、交通、基本公用設施等津貼方面，當局在文件中指，2023-24（修訂預算）社會福利署會為12,351名免遣返聲請人提供人道援助，開支達5.8億元；2023-24截至今年1月31日，醫院管理局為免遣返聲請人減免收費涉及的15,715人，實際開支為6,600萬元。至於入境處每年遣送聲請被拒者返回原居地的人數及總成本，2023-24（修訂預算）為5,700萬元。至於過去6年，港府用於處理假難民總計高達逾63億元。

早於2006年，政府向在港的免遣返聲請人提供人道援助，2024-25年度，政府預算為免遣返聲請人提供人道援助的開支為5.83億元。此外，政府透過電子代幣發放食物予合資格領取人道援助的免遣返聲請人，過去一年，共12名聲請人因涉嫌違規而被停止發放電子代幣，並按實際需要改以實物形式發放食物援助。

人手方面，2024-25（預算）入境處負責與審核聲請及遣送有關的工作的職位分別有207個及81個，而上訴委員會的委員有77人，上訴委員會秘書處的職位則有35個。當值律師服務的免遣返聲請法律支援計劃的非公務員有39人，包括法庭聯絡主任；為免遣返聲請人提供公費法律支援試驗計劃辦事處的公務員及非公務員亦有13人。

政府指高度重視免遣返聲請的問題，並一直採取多管齊下的策略。當局於去年修例將勵顧懲教所納入為入境處羈留地點，使羈留名額增加33%至900個。入境處致力利用現有設施，依法羈留對社會治安有較大風險的聲請人。更新的遣送政策由2022年12月7日起生效，若聲請不獲確立者就其免遣返聲請提出的司法覆核或相關許可申請被原訟法庭拒絕，即使有尚待處理的法律訴訟程序，入境處仍會執行遣送行動。

入境處加快遣送 15月踢走2204人 自更新政策實施至今年2月，入境處共遣送2,204名聲請人離港，包括240名根據更新政策遣送的遣送數字，去年較2022年大幅上升63%。

政府會繼續採取措施加強處理免遣返聲請，包括源頭阻截方面，除與內地有關部委合作以加強於源頭堵截非法入境者外，透過分析明顯濫用免遣返聲請機制人士的特徵，以及於今年第3季分階段推行預先通報，乘客資料系統，加強識別並阻截可能濫用免遣返聲請機制的人士來港；入境處持續以高效率審核免遣返聲請；上訴委員會透過精簡工作流程，提升處理上訴個案的效率，縮減處理上訴個案的平均處理時間，目標由過去超過7個月縮減至約4個月內完成。

在管理羈留處所方面，由去年11月起實施完善被入境處羈留人士待遇的多項法例修訂安排，加強維持羈留處所的紀律和秩序；加強打擊包括打黑工的入境罪行，目標每年對目標場所及地點進行不少於12,000次巡查，以減低聲請人的經濟誘因；以及在遣送工作方面，繼續全面實施更新的遣送政策，以提高遣送聲請不獲確立者的效率及加大遣送力度，目標每年遣送不少於1,200名聲請不獲確立者。

處理免遣返聲請及相關工作的主要開支／預算開支 入境處近年處理免遣返聲請的數字 入境處接獲免遣返聲請的主要國籍分布