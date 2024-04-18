營運簡屋淨開支 5年44億 每伙月需千元管理保養 貴過公屋

【本報訊】政府近年着力興建簡約公屋紓緩基層住屋難，兩批造價共逾247億元、共約3萬伙的簡約公屋，其中首個元朗攸壆路項目，涉及2,100伙營運及管理合約明日截標。房屋局最新資料顯示，5年內營運約3萬伙簡約公屋淨開支估計近44億元，初步估算每伙日常管理和維修保養支出每月約1,000元，為公屋單位的近兩倍。

簡約公屋每伙每月管理及維修保養費用達千元，惟資料顯示，2022/23年度房委會轄下公屋平均每伙每月直接管理費用約581元。有立法會議員認為簡約公屋營運開支不能與公屋直接比較，亦要考慮可加快改善基層市民急切住屋需要的因素，盼當局日後盡力壓縮營運支出。

包括提供基本社區設施 立法會本周起舉行特別財務委員會會議，審議2024/25年度政府開支。房屋局回應議員陳學鋒就每伙簡約公屋維修、保養、管理及差餉成本的提問，稱簡約公屋除提供住屋外，亦為居民及地區提供不同服務和設施，因此其營運除涵蓋租務管理、物業管理和日常保養維修，亦包括社會服務及便利店等其他基本社區設施。局方初步估計營運約3萬伙簡約公屋淨開支（已扣除租金收入）約43.9億元，2024/25年度會預留約1,354萬元作營運項目撥款。

政府消息指，有關營運開支估算主要參考其他過渡房屋項目，除一般日常管理和維修費用外，亦涵蓋協助審核入住申請、編配單位和處理租務及租戶遷出後單位翻新等，另涵蓋提供不同社會服務、營運配套設施、項目營運結束時安排住戶遷出，並計及通脹和應急費等。