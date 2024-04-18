去年發595遷出公屋通知書 升逾9成

【本報訊】政府高調打擊濫用公屋，房屋局在立法會特別財務委員會會議中回覆議員書面提問指，上訴委員會（房屋）於2021年至2023年期間，經上訴委員會（房屋）審理後確認「遷出通知書」的個案總數為1,007宗，當中11宗涉及「富戶政策」個案，2023年有595宗獲確認發出遷出通知書，對比2022年的309宗升逾九成，更較2021年的103宗升約4.8倍。

在現行富戶政策下，被揭不符資格要求遷出公屋單位的個案不斷上升。經委員會審理後，過去3年經修訂和取消「遷出通知書」的個案總數為879宗，當中涉「富戶政策」的有21宗。2023年有347宗修訂個案，對比2021年的87宗，3年升近3倍。

丟空未經認可入住增近3倍 至於上訴個案方面，過去3年上訴委員會（房屋）共接獲3,154宗上訴個案，當中由2021年的722宗，升至2022年的1,054宗，再升至2023年的1,378宗。而丟空/未經認可人士入住單位的上訴數字亦錄得顯著升幅，從2021年的250宗，大升至去年的960宗，增幅逾2.8倍，也佔總數近七成。至於欠租及包括「富戶政策」、離婚、扣分制等其他類別均按年下跌，2023年分別只有300宗及118宗上訴個案。