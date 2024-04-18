佐敦奪命火教訓 重訂執法優次驗「危樓」

【本報訊】佐敦華豐大廈上星期發生奪命大火，揭示大廈多年未遵辦消防安全指示及強制驗樓令。當局昨日表明會重訂執法優次，集中資源處理單梯樓宇、多賓館或劏房、未有遵辦驗樓通知等高危大樓，消防處將會加入由發展局領導的協作平台加強統籌個案，又期望社會下定決心，加重執管效能，形容要「重錘入手」。

發展局局長甯漢豪在立法會財務委員會特別會議上表示，政府會從多方面加強消防安全執法及檢控，包括透過內部調配撥出更多人手加強檢控，會重訂執法優次，集中資源處理單梯樓宇、多賓館或劏房、未有遵辦驗樓通知亦未聘請驗樓人員等高危大樓，消防處將會加入由發展局領導的協作平台，與屋宇署、民政事務總署及市建局在地區層面加強統籌個案管理及公眾教育。

研簡化程序 夠樓齡需自行驗樓 社會有意見批評，政府就強制驗樓罰則過輕。議員田北辰要求當局加強未有遵從強制驗樓通知的罰則。甯漢豪回應指，過去3年沒有遵從強制驗樓通知的人士罰款最多3.3萬元，平均罰款2,500元，同意需要加大罰則，然而僭建及未遵從防火設施要求的嚴重程度較高，當局加重罰則時要作出平衡，亦會考慮簡化程序，例如日後當樓宇到達一定樓齡，就要自行驗樓，毋須待屋宇署通知，否則作定額罰款。

甯漢豪補充，指當發生事故時社會很支持政府提出要加強罰則，但事故後當社會各界平靜下來，又會批評政府「苛政猛於虎」，期望經過事件後政府及社會都下定決心，加重執管效能、加強對業主協助，形容有關環節均要「重錘入手」。

議員謝偉俊認為如果「用嚴刑做」，確實會使人有「苛政猛於虎」的感覺，促當局考慮以寬鬆方法處理，指不少市民不是不想移除違規建築物，市民是因為經濟和繁瑣問題。甯漢豪重申加強罰則一定要做執管才有用，雖然不排除部分輕微的個案可以考慮規範化，但嚴重僭建問題如「紅山半島」不能考慮規範化，因不希望向社會釋出訊息指大型違規可用金錢解決。