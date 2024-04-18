滲水辦效率慢 僅3成投訴獲處理

【本報訊】樓宇滲水手尾長，主要原因是負責執法的食物環境衞生署轄下的「滲水投訴調查聯合辦事處」效率不高，近年處理滲水個案僅及投訴個案的三成左右。當局去年已決定修例，加快進入單位核查的時間及權力，跨政府部門組成的滲水辦又增加了地區辦事處望加強效率，不過，一闊三大也令開支上升。

現時調查滲水源頭的其中一個難處是進入單位遇阻，當局一般須發出「擬進入處所通知書」，約業主及佔用人在家開門，當局去年已決定修例，將原本入屋時間由朝7晚7延至晚上10時；同時嚴懲不遵從「擬進入處所通知書」的行為。

試行新程序 縮調查時間 至於增加資源方面，2023/24財政年度，食環署及屋宇署駐滲水辦的人手編制分別為252名調查及聯絡人員，以及82名專業及技術職系人員。為提升處理樓宇滲水舉報的效率和成效，滲水辦會靈活調配人手，並設立4個地區聯合辦公室。

此外，滲水辦亦在部分地區（即黃大仙、元朗、北區及離島）試行新的調查程序，在完成第一階段調查後，嘗試同步進行原本按序進行的第二階段基本調查及第三階段專業調查，縮減調查時間。聯辦處會繼續完善及精簡工作程序，加快處理滲水個案。