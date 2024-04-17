易通行頻頻甩轆 投訴多究竟誰錯

香港要邁向智慧城市，推行電子系統勢所難免，無奈卻經常出現問題：「康體通」曾整個系統癱瘓；去年底區議會選舉，電子選民登記冊忽然「死機」；近日中學文憑試（DSE）主科開考，「報到易」及「監考易」又發生電子故障，明明是方便考生和監考人員的系統，反因出事而添煩添亂！

至於去年開始推行「易通行」道路繳費服務之後，車輛通過隧道時毋須停車繳費，沒有以前的車龍，確實「易通行」，爽吖！惟去年5月啟用初期已投訴不斷，更有一名車主因欠繳146宗隧道費，早前被裁判法院命令須繳付所有欠繳款額以及相關罰款和訟費，合共逾17萬元；法院亦已指示運輸署拒絕辦理涉案車輛的續牌及過戶申請。對這位車主「易通行」變「不通行」，更加是一場噩夢！究竟錯在何方？

目前除大欖隧道外，本港各行車隧道均以「易通行」方式向車輛收費。運輸署昨日向立法會財委會交代，自去年5月實施「易通行」至今年2月，與隧道費相關的查詢或投訴個案有20,376宗，平均每日約68宗，佔整體使用「易通行」的每日平均車流量約0.017%。運輸署表示，經調查後，所有投訴個案「不涉及系統問題」，主要成因反而是車主方面，包括車主未有正確安裝車種貼或司機卡，加上部分車輛所刻印在車牌的號碼未必足夠清晰，而令自動車牌識別系統未能準確辨認，故此需要隧道費服務商進行人手辨認，而在人手辨認的過程中偶有出錯。

針對以上情況，隧道費服務商採取相應的措施，包括開發專屬程式以提升系統辨識車牌號碼的能力，並加強培訓前線員工。同時，於「易通行」網站及向的士業界，提供詳細的安裝車種貼或司機卡的安裝指引及教學短片，供用戶參考。此外，隧道費服務商亦在4個服務點，提供為用戶檢查車種貼或司機卡安裝情況的服務。

其實，因應有如此多查詢及投訴，有關方面才作多項改進及執漏，固然係「亡羊補牢」，若然之前能行多一步，對車主尤其是的士業界多提點，相信會令「易通行」整體運作更流暢。現時政府發出的車輛貼數目已超過81萬張，佔全港已領牌的車輛逾99%，約92%的車輛已開立「易通行」戶口，而已設立自動繳費方式的車輛約佔76%。運輸署雖然常常呼籲車主盡快安裝車輛貼、開立「易通行」戶口及設定自動繳費方式，以盡享「易通行」帶來的便利，之不過，有關系統自去年5月運作以來，收到逾兩萬宗查詢或投訴，不可謂不多。運輸署就強調「暫時的投訴不涉系統問題」，彷彿一切都是車主的疏忽及錯！

要知道，一個涉及全港80萬輛車的新系統，車主起初用起來難免如履薄冰。政府亦應把好關，做好監察系統，盡量令「易通行」運作得更順暢；更應肩負教育車主使用有關系統，事後補救難免事倍功半。再說，車主未能掌握「易通行」而欠交隧道費個案增多，甚至搞到一鑊泡，徒添官司爭拗，浪費行政費用及添社會怨氣。