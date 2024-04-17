冰鑑春秋：民進黨的連環自打臉

台灣立法院司法法制委員會，近日審查國民黨、民眾黨提出的藐視國會罪等攸關立法院改革的法案，民進黨採取焦土政策全面杯葛，7小時內提出變更議程、譴責案與散會動議達44次，但在藍白人數優勢下全部被碾壓。最終全案完成初審，但由於朝野無共識，全數條文予以保留送交朝野協商。

民進黨指摘議事規則被踐踏，立委柯建銘甚至聲稱這是立法院史上最可恥的一天，然而民進黨不會告訴你的是，藍白所提出的這些法案，其實幾乎都是當年民進黨在野時提出的，而要說到踐踏議事規則，開立法院打架先河的民進黨要是稱第二，誰又敢說自己是第一？

過去民進黨在野喊獨立，上台說沒事，在野喊正名制憲，執政說太危險的可悲做法，早已名聞遐邇。今年更是民進黨完全自打臉的報應年，行政院長陳建仁才剛說馬英九時期台灣才有系統性食安問題，結果西布特羅、蘇丹紅、邦列克酸連環爆，還創下一周內多達14,500次以上腹瀉通報紀錄，更糟的是多半查不出源頭，平價連鎖店與知名高檔餐廳全中招，台灣食安敗壞到無以復加。

民進黨發言人吳崢痛斥遊戲實況主「統神」對未成年的不當言論，卻被挖出自己當年喊「小模陪睡超棒」；近日綠營側翼想藉由藍委徐巧芯的大姑涉嫌詐騙洗錢抹黑，沒想到卻被查出洗錢集團幫手不但是民進黨黨員，還和民進黨上上下下全都有各式聯繫。最現世報的就是才剛宣稱花蓮地震電網通過考驗是民進黨建設的功勞，結果立刻傳出15日晚間多處機組跳脫，要不是緊急拜託半導體用電大戶減產，台灣又要重演大停電！2024年才剛過第一季，民進黨已經自打臉到變成豬頭，未來還會有多腫，就讓我們繼續看下去。