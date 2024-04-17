筆下風雲：蠟燭怎可能多頭燒

美國雖是世界第一強國，但國力今非昔比，別說跟二戰後難以相提並論，就連比較十年前都大不如前。以巴危機外溢，中東局勢非常危急，美國勢必深陷其中；與此同時，俄烏戰爭打了兩年多，烏克蘭損兵折將，敗局已定，惟美國仍然不肯就此收手。

問題是，美國本身也是莫財，國債已達天文數字，還要蠟燭兩頭燒，對以色列對烏克蘭都要繼續燒銀紙，怎麼可能不是捉襟見肘？何況國會卡關，援烏預算至今不獲批，總統拜登急欲將財政包袱卸給歐洲，以便全力支援以色列，益發顯得美國這個世界大佬寒酸。

左右開弓，美國已是窮於應付，但為了打壓中國，拜登還要拉攏亞洲盟友組成反華聯盟。美國、日本和菲律賓首場三邊峰會在華盛頓登場，會後聲明點名直斥中國在南海和東海的行為，拜登重申美國對日菲的同盟承諾「堅如鐵甲」，還揚言三方明年將會聯合進行海上演習等。窮兵黷武在在需財，試問美國錢從何來？美國政府在利息開支大增下，今個財政年度的上半年財赤情況惡化，財赤突破一萬億美元，較前一年度同期的紀錄新高再增4%。與此同時，美國政府2024年預算案，提出為五角大樓撥款8,000多億美元，較2023財年軍費預算高出260億美元，更比2022財年高出1,000億美元。最驚人的是，軍費佔聯邦政府可自由支配開支的47%。

為了滿足美國的霸權主義，軍費有增無減，難怪聯邦政府根本沒有餘力發展經濟和民生。美國至今連一條達標的高鐵也沒有，基建大都殘破不堪，教育開支亦只能愈來愈萎縮。與其大張旗鼓到處燃起戰火，為何不正正經經為人民謀福祉？難道這就是所謂的民主？