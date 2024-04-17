強詞有理：美元虛火

去年以來美國多次出現一種奇怪現象，每當市場預期聯儲局即將減息，就會被最新公布的經濟數據推翻，不是非農就業數字漂亮，就是通脹率超過預期，予人經濟形勢大好甚至過熱的感覺，於是減息時間一延再延。最近聯儲局更是不斷放鷹，聲稱今年不急於減息，反而可能加息。摩根大通行政總裁戴蒙也配合聯儲局語調，指美息或在未來數年急升至8厘甚至更高水平，實在嚇人。

美國經濟真的那麼好嗎？當然不是。繁榮景象其實是建立在無限量印鈔的基礎上，靠不斷發債維持經濟泡沫，靠高息吸引國際資金，靠美元霸權收割全球財富，所以，除了股市屢創新高，實體經濟可謂一團糟。漂亮的經濟數據背後，人為粉飾的痕迹非常明顯，隨後往往需要向下修正調整。試想想，如果美國經濟沒有問題，華府高官何必頻頻訪華？財長耶倫剛走，助理國務卿康達又上門，國務卿布林肯也正安排日程，難道他們只是來吃粵菜和遊山玩水？

外行看熱鬧，內行看門道，只要了解美國經濟真相，就知道聯儲局為何遲遲不願減息，經濟過熱是假象，擔心美債崩盤才是真的。道理很簡單，一旦減息，美元強勢無法維持，國際資金出走，美債遭到拋售，隨時出現股債匯三殺的局面。耶倫作為美國政府的大掌櫃，過去曾擔任聯儲局主席，自然比任何人更清楚美元貶值、美債崩盤將會導致甚麼後果。她一年內兩度訪華，就是為此而來，結果顯然空手而回，中方不可能隨其起舞。

總而言之，聯儲局短期內已不可能減息，即使要減也需等到11月總統選舉過後，以免引發金融動盪，影響拜登選情。但問題是，利息持續高企，債務成本愈來愈沉重，聯邦政府每年單是支付利息就要上萬億美元，比軍費開支還要多，這種局面到底能維持多久，實在令人懷疑。有人說，聯儲局繼續維持高利息，可能要押上整個美國金融體系的穩定作為賭注。這種說法並不誇張，去年美國多家地區銀行爆雷，未來可能輪到大銀行出事。

退一步說，即使美國金融體系依然穩定，以債養債的日子也不可能長期維持。隨着瘋狂印鈔和發債，美元信用基礎動搖，勢必加速全球去美元化步伐。最近大宗商品價格節節攀升，金價屢創新高，就是國際資金漸捨棄美元資產的明顯信號。