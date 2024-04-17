龍吟虎嘯：「天子詔」可抗乎

台灣前總統馬英九的大陸「和平之旅」，見到了中共總書記習近平，確定了他的「反對台獨、促進和平統一」立場，返回台灣之後，就發文向準備5月20日「登基」的民進黨賴清德喊話：中共遞出了橄欖枝，衷心期盼賴清德能以民為念，務實回應。馬英九還建議賴清德遵守憲法「一中」架構，確認兩岸不是兩國，並保證不走「台獨」道路，讓兩岸回到「九二共識」，展開各項交流。

這是馬英九用自己的話、用國民黨的語言，向賴清德、台灣社會表達他在大陸時說的「反對台獨、促進和平統一」。然而，馬英九的這個立場和這些說法，賴清德、民進黨是絕不會接受的；接受了，民進黨、賴清德就可以「收檔」了。現在的民進黨、賴清德，在大陸「武統」的巨大壓力下，在美國拜登政府不想兩岸爆發戰火、表態「不支持台獨」的壓力下，已經不敢再明目張膽地把「謀獨」掛在嘴邊挑釁大陸，而是用「兩岸互不隸屬，並非一國」來暗藏「台獨」路線，在行動上「去中國化」，否定「一中原則」，從事分裂國家活動。

事實上，所謂「反對台獨、促進和平統一」這類話，賴清德、民進黨早已耳熟能詳，他們幾十年來的「使命」和「行為」就是要從事「台獨」，反對統一。如今再聞馬英九講一遍，不會覺得「新鮮」，只不過馬英九是訪問北京後返台，帶着「天子詔」點名道姓對賴清德「喊話」的，這就非同小可，賴清德若要「抗旨」，也要在「520」就職演說時小心翼翼地編造好「恕難遵命」、避免「觸怒天子」的理由，而且還要給美國人看過批准。

據台灣「外事部門負責人」吳釗燮表示，5月20日那天，世界各地將有約400名外賓包括友邦元首參加賴清德的就職典禮，「慶祝台灣民主成就」。哈哈，當着400多「老外」、「邦交元首」的面，賴清德若不能展現幾分「台獨」顏色，只能胡扯甚麼「民主」，是不是太窩囊、太可笑啦！