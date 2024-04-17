坦言集：以軍會打？

伊朗對以色列的反擊，雖然是40多年來的首次直接攻擊，卻十分克制，只針對軍事設施，也沒有全面突襲以製造巨大的破壞。事後，伊朗公開宣稱屬合法的防衞在空襲後完結。當然，伊朗亦警告，以色列若再攻擊伊朗國土，將會帶來更大的反擊。

今次的反擊，預告通知，破壞有限，更沒甚傷亡，但是空襲的規模不小，個別亦突破了以色列的空防。因此，空襲的一個目的，是測試以色列的空防力量和部署，同時消耗以色列的空防資源。另一效果是藉此看到西方支持以色列的當地能力，是美國和駐約旦的法國空軍，一起升空攔截伊朗射往以色列的導彈、無人機等。約旦空軍亦參與行動，暴露了約旦附從美國的立場。約旦辯稱是對任何侵犯該國領空者都會採同樣的攔截行動，卻辯解得軟弱無力。

伊朗應可看到，若與以色列大戰的話，約旦連同沙特阿拉伯、阿聯酋這3國是不可倚靠，反需防範。沙特及阿聯酋事前說反對美國戰機從駐該等國家的基地出發襲擊伊朗，但今次是攔截，不是與伊朗空軍作戰或轟炸伊朗，還可說沙特與阿聯酋不涉及支持美國對付伊朗，但若伊以大戰，美國的軍機會否不從這兩國的基地出發攻伊，或與伊在伊朗以外空域交戰？

以色列軍方表示必然報復，美國與西方在譴責伊朗之餘，也勸阻以色列不要作出反應來加劇中東狀況，美國更要求以色列有所行動前必須通告美國，然而它們可以阻止一直不顧一切自行其是的以色列嗎？國際媒體說，伊朗的反擊在以色列這麼多年的歷史裏，首次迫使它在攻擊別國時要考慮後果。不過，以色列政權的宗教狂熱心態，未必可使內塔尼亞胡等領導有現實政治的思維和決策能力，剛剛以色列動員了兩師預備役軍隊以攻加薩。若沒有受到巨大的打擊，以色列右翼政權不會後退，以色列社會亦不會有足夠的動員來抑制政權的種族主義行動。

加薩問題或巴勒斯坦問題，只能用武力解決。不打敗以色列，不打敗美國的阻撓，解決無望。哈馬斯的決心，加薩人民的災難，當前未足以在中東和國際社會，包括猶太人社會內部，產生可以打敗猶太復國主義的力量，中東的災難，只能看加薩人民怎樣以及甚麼時候把以色列及其背後的美國，消耗至它們不能忍受的程度。會否是要俟河之清，或紅海真的變紅？