政府擬先優化舊廈 後收費罰款

【本報訊】佐敦華豐大廈奪命火警造成5人死亡40人傷，該大廈法團在2008年被屋宇署發出消防安全指示，要求提升至切合現代要求的防火保障，但一直未遵辦指示。政府昨日被問到相關部門是否有失職時回應稱，針對消防安全有不同法例和部門負責，但要明白香港老舊大廈數目相當多，因此要面對資源有限、數目巨大的部署工作，要訂立優次做工作，現時已要求各個部門檢討程序和優次。

研增消防安全罰則

政府續稱，已要求消防處和屋宇署加強執法效能，縮短措施和時間實施。又指很多大廈或單位在接獲要求加強消防設施或改善結構的通知書後，長時間未有做到，因此認為要加強執法、增加罰則，因此會在法例方面有修改。在改善工程方面若有需要政府部門介入，政府可以先做優化，再向有關大廈或單位收取費用和罰款，已要求相關部門在兩至3個月內提交修例草案，並在今年內提交立法會審議。政府同時強調大廈維修是業主責任，令自己居住環境安全，是大廈擁有者責任，目前看到有工程費突然之間增加，如有人從中取利，是社會不容。